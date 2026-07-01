Muere a los 74 años Victor Willis, el policía de Village People y coautor de sus éxitos

Victor Willis, vocalista principal de la formación original de Village People y coautor de éxitos como "YMCA" o "In the Navy", falleció a los 74 años tras una "corta pero agresiva enfermedad".

Así lo anunció este miércoles el grupo en su página oficial de Facebook, en la que expresan su "profunda tristeza" por el fallecimiento el lunes 30 de junio de Willis.

El cantante, que hubiera cumplido hoy 75 años, era el policía del grupo, que se creó en 1977 y en el que cada uno de sus miembros adoptó un personaje diferente -los otros eran un vaquero, un militar, un motero, un obrero y un indio-.

Durante su tiempo en la banda coescribió éxitos mundiales como "YMCA,In the Navy,Macho Man,Go West". A finales de 1979 decidió emprender una carrera en solitario que no tuvo mucha repercusión y regresó a Village People en 2017 como cantante principal.

La banda ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y sigue teniendo un gran éxito. En 2025 Village People actuó en los actos de investidura como presidente de Estados Unidos de Donald Trump.

Reciéntemente Willis aseguró que la canción "Y.M.C.A" no es un himno de la comunidad LGBTIQ+.