Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago7.7°
Humedad64%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región del Biobío
Tópicos: País | FF.AA. y de Orden | Carabineros

Dan de baja a carabineros de Los Ángeles por consumir Ozempic sin receta

Publicado:
| Periodista Radio: Cristofer Espinoza
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Cinco exfuncionarios dieron positivo en un test de drogas, y se determinó que ninguno avisó a tiempo que cursaba el tratamiento.

Según el protocolo institucional, efectivos deben notificar toda ingesta de medicamentos antes de someterse a estos controles.

Dan de baja a carabineros de Los Ángeles por consumir Ozempic sin receta
 ATON (archivo)

El delegado presidencial del Biobío, Julio Anativia, confirmó la remoción de los implicados, subrayando que "estos casos son excepcionales".

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Zona de Carabineros del Biobío informó que cinco funcionarios que cumplían funciones en la comuna de Los Ángeles fueron dados de baja tras acreditarse su consumo de Ozempic sin receta médica.

Según el comunicado de la institución, la decisión se tomó después de aplicarles un test de drogas preventivo, y de que al menos tres de ellos no probaran la indicación médica sobre la ingesta de este fármaco.

El protocolo de la policía establece que los funcionarios deben avisar sobre el consumo de sustancias antes de que se les haga este tipo de controles, o al momento de iniciar un tratamiento.

"En caso de que existan medicamentos (en su sistema), debe ser previa receta médica, lo que no se presentó en ciertos casos, y por eso se tomó esta decisión", puntualizó el delegado presidencial del Biobío, Julio Anativia.

La autoridad relevó que "Carabineros es una institución muy importante, que tiene la confianza de la ciudadanía para cuidarnos en el combate a la delincuencia, por lo tanto, es importante que Carabineros, que tiene todo nuestro respaldo, mantenga una posición de probidad siempre".

En ese sentido, subrayó que "estos casos son excepcionales".

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada