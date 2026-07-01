Dan de baja a carabineros de Los Ángeles por consumir Ozempic sin receta

La Zona de Carabineros del Biobío informó que cinco funcionarios que cumplían funciones en la comuna de Los Ángeles fueron dados de baja tras acreditarse su consumo de Ozempic sin receta médica.

Según el comunicado de la institución, la decisión se tomó después de aplicarles un test de drogas preventivo, y de que al menos tres de ellos no probaran la indicación médica sobre la ingesta de este fármaco.

El protocolo de la policía establece que los funcionarios deben avisar sobre el consumo de sustancias antes de que se les haga este tipo de controles, o al momento de iniciar un tratamiento.

"En caso de que existan medicamentos (en su sistema), debe ser previa receta médica, lo que no se presentó en ciertos casos, y por eso se tomó esta decisión", puntualizó el delegado presidencial del Biobío, Julio Anativia.

La autoridad relevó que "Carabineros es una institución muy importante, que tiene la confianza de la ciudadanía para cuidarnos en el combate a la delincuencia, por lo tanto, es importante que Carabineros, que tiene todo nuestro respaldo, mantenga una posición de probidad siempre".

En ese sentido, subrayó que "estos casos son excepcionales".