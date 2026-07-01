La economía chilena no levanta cabeza y sumó quinto mes con crecimiento negativo

El Banco Central informó este miércoles que el Índice Mensual de Actividad Económica correspondiente a mayo disminuyó 0,9 por ciento en comparación con igual mes del año anterior.

Con este dato, Chile acumula cinco meses consecutivos con Imacec negativos, tras el -0,1 por ciento de enero, -0,3 de febrero, -0,1 de marzo y -1,2 por ciento de abril.

El indicador de mayo fue algo mejor que los peores pronósticos, que hablaban de una caída de 1,5 y hasta 2 puntos porcentuales, pero confirma el crítico momento de la actividad económica, que suma sucesivos ajustes a la baja en las proyecciones de crecimiento para este año.

El escenario se completa con el dato dado a conocer el martes por el Instituto Nacional de Estadísticas: el desempleo se elevó a 9,4 por ciento, su nivel más alto en cinco años, desde la época de la pandemia, y entre las mujeres llega a 10,5 por ciento.

Según detalló el Central, el resultado de mayo se explica, fundamentalmente, "por una menor producción minera", de -11,6 por ciento, y "en términos desestacionalizados fue incidida principalmente por el resto de bienes".

"El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 0,7 por ciento, mientras que en términos desestacionalizados cayó 0,3 por ciento respecto del mes anterior y aumentó 1,0 por ciento en doce meses", indicó.

"La producción de bienes cayó 4,7 por ciento en términos anuales, resultado que fue determinado por el desempeño de la minería, en particular del cobre. En menor medida, la industria también registró una caída, en línea con una menor elaboración de productos pesqueros. Por su parte, el resto de bienes no presentó variación", señaló el instituto emisor.

Por otro lado, "la actividad comercial presentó un crecimiento de 0,8 por ciento en términos anuales", aumento explicado por el comercio minorista y automotor, "en parte compensado por menores ventas mayoristas".

"Los servicios aumentaron 1,0 por ciento en términos anuales, resultado que se explicó principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud y educación. Contrarrestó en parte lo anterior, la caída de los servicios empresariales y de transporte", agregó el Central.