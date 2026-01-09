Muere a los 82 años Álvaro Peña, mito del punk chileno

A los 82 años falleció el músico, performer y "mito del punk chileno" Álvaro Peña Rojas en su residencia en la ciudad de Konstanz en Alemania.

"Con el dolor de mi alma debo comunicarles que nuestro Álvaro Peña Rojas, falleció anoche en Alemania. Chile ha perdido a uno de sus músicos más grandes e incomprendidos de la segunda mitad del siglo XX", aseguró el periodista René Cevasco, según recoge La Tercera.

Peña nació en Valparaíso en 1943 y desarrolló una breve carrera musical en Chile. Tras el golpe de Estado de 1973, Álvaro Peña se radicó en el Reino Unido, donde conformó la banda The 101ers junto a Joe Strummer, justo antes de que este fundara The Clash.

También es reconocido por su álbum "Drinkin my own sperm" en 1977.