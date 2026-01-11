Muere Bob Weir, cofundador y guitarrista de The Grateful Dead

El guitarrista Bob Weir, uno de los fundadores de la mítica banda de rock The Grateful Dead, murió a los 78 años.

A través de redes sociales, la familia del músico compartió un comunicado para anunciar su deces este sábado. "Transicionó en paz, rodeado de seres queridos, tras superar valientemente el cáncer como solo Bobby podía. Desafortunadamente, sucumbió a problemas pulmonares subyacentes", indica el texto, que no especifica cuándo o dónde falleció el artista.

De acuerdo con el mensaje, al guitarrista le fue diagnosticado un cáncer en julio de 2025 y empezó su tratamiento unas semanas antes de volver a los escenarios en el parque Golden Gate de San Francisco para celebrar el 60 aniversario de la banda.

"Esas actuaciones, emocionales, conmovedoras y llenas de luz, no fueron adioses sino regalos. Otro acto de resiliencia. Un artista eligiendo, incluso entonces, continuar por su propio designio", agrega la nota, firmada por su esposa y dos hijas.

Nacido en San Francisco en 1947, Bob Weir fue guitarrista, vocalista y miembro fundador de The Grateful Dead, una de las bandas más influyentes de la contracultura estadounidense de los años 60, conocida por fusionar blues, jazz, rock and roll y bluegrass.

Formado en 1965 junto a Jerry García, Phil Lesh y Bill Kreutzmann, el grupo se convirtió en una de las agrupaciones más prolíficas del rock. Sus seguidores, conocidos como Dead Heads, acompañaron una carrera marcada por canciones como "Truckin',Sugar Magnolia" y "Friend of the Devil". El grupo se disolvió en 1995 tras la muerte de García.

Tras la muerte de García en 1995, la banda llegó a su fin, aunque Weir continuó activo, manteniendo el espíritu psicodélico que la caracterizó. Desarrolló proyectos como The Dead, lanzó discos en solitario y en 2015 fundó Dead & Company, agrupación que reunió a exintegrantes de Grateful Dead junto al guitarrista John Mayer.