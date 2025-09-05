Muere Mark Volman, cofundador de The Turtles, creadores de "Happy Together"

Mark Volman, músico y cofundador de la banda estadounidense The Turtles, conocidos por el éxito de 1967 "Happy Together", murió este viernes a los 78 años.

El guitarrista murió después de una breve e inesperada enfermedad en la ciudad de Nashville, en el estado de Tennessee, según informó un representante a la revista People.

En 2020, el artista fue diagnosticado con demencia, aunque no fue hasta 2023 cuando reveló su enfermedad y escribió sus memorias "Happy Forever: My Musical Adventures With The Turtles, Frank Zappa, T. Rex, Flo & Eddie, and More" (Felices para siempre: Mis aventuras musicales con The Turtles, Frank Zappa, T. Rex, Flo & Eddie y otros).

Nacido en Los Ángeles (California) en 1947, el músico fundó la icónica banda The Turtles junto a su compañero Howard Kaylan en 1965, con la que tuvieron su primer éxito con una versión de "It Ain't Me Babe" de Bob Dylan.

Sin embargo, no fue hasta que lanzaron "Happy Together", una canción que habla del amor no correspondido al son de un ritmo alegre, cuando la banda alcanzó el número 1 del Billboard Hot 100 en 1967 y aumentó su reconocimiento mundial.

Tras la separación de la banda en 1970, Volman y Kaylan formaron el dúo Flo & Eddie con el que continuaron su carrera musical. En tanto, continuó actuando en la gira "Happy Together" en las primeras etapas de su enfermedad.