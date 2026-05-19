Muere Totó la Momposina a los 85 años: Fue leyenda del folclor latinoamericano

La cantante colombiana Totó la Momposina, una de las máximas exponentes de la música tradicional del Caribe y referente de ritmos como la cumbia, el bullerengue y el mapalé, murió a los 85 años, informó el Ministerio de las Culturas de Colombia.

"Hoy despedimos a la eterna Totó. A la eterna maestra que recorrió el mundo entero a ritmo de cumbias, porros, mapalés y bullerengues nacidos en el corazón de nuestra tierra", expresó el Ministerio en un comunicado.

Por su parte sus hijos señalaron que "Totó fue una mujer que con su voz y entrega extraordinaria, llevó la cultura y la memoria del pueblo colombiano a los rincones del mundo. Su alegría, luz, sabiduría, talento, generosidad y muchas otras virtudes marcaron la vida de innumerables personas".

Totó la Momposina dedicó más de seis décadas a preservar y difundir los ritmos afroindígenas y campesinos de la región Caribe colombiana, llevando esa tradición a escenarios internacionales y convirtiéndose en una de las voces más reconocidas de la música latinoamericana.

La artista participó en festivales alrededor del mundo y grabó discos emblemáticos como "La Candela Viva,Pacantó" y "La Bodega", además de interpretar canciones como "El pescador" y "Yo me llamo cumbia", convertidas en himnos de la música popular colombiana.

Con una carrera de más de medio siglo a sus espaldas en la que llevó los sonidos de su tierra a escenarios de Europa, Estados Unidos y América Latina, Totó fue reconocida en 2013 con el Premio a la Trayectoria del Grammy Latino por su aporte a la preservación y difusión de la música folclórica.