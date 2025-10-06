Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

31 Minutos estrena su esperado Tiny Desk: este el setlist

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La banda nacional fue parte del "Mes de la Música Latina".

31 Minutos estrena su esperado Tiny Desk: este el setlist
En portada

Este lunes, se estrenó el esperado Tiny Desk de 31 Minutos, banda musical que nació a partir de la serie infantil del mismo nombre.

Durante la sesión, que forma parte del "Mes de la Música Latina", el grupo -liderado por los hermanos Ilabaca- hizo un recorrido por grandes éxitos, repasando clásicos como "Bailan sin Cesar", hasta la hilarante "Calurosa Navidad".

Así, queridos personajes como Tulio, Bodoque, Patana, Juanín, Guaripolo, entre otros, se tomaron las dependencias de NPR (National Public Radio) para sorprender a sus fanáticos con su característico humor y contagiosas melodías, que han marcado a varias generaciones desde el debut de la serie en 2003.

Setlist de 31 Minutos en Tiny Desk

  • Mi equilibrio espiritual
  • Bailan sin cesar
  • Objeción denegada
  • Calurosa Navidad
  • Mi muñeca me habló
  • Arwrarwrirwrarwro
  • Yo Nunca Vi Televisión (Y Luego Sí Pero Después No)

