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Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

Ana Tijoux se luce rapeando su primer clásico en pleno Santiago

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cantante chilena se viralizó en redes con este registro.

Ana Tijoux se luce rapeando su primer clásico en pleno Santiago
 Instagram @anatijoux

"Es que el mundo es tan grande y uno tan pequeño", escribió Tijoux.

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La cantante chilena Ana Tijoux se lució rapeando "La Rosa de los Vientos", su primer clásico, en pleno Santiago.

En un registro que publicó en su cuenta de Instagram, la ex Makiza abrazó la movilidad y la adaptabilidad que posee la canción al rapear el emblemático tema del álbum "Aerolíneas" mientras caminaba por las calles del barrio Patronato.

"Es que el mundo es tan grande y uno tan pequeño", escribió Tijoux en el texto de la publicación, citando la letra de esta canción sobre identidad, pertenencia y la globalización.

La artista, que fue destacada por la revista Rolling Stone como la quinta mejor rapera de la música latina, se viralizó con este improvisado registro, que ya supera las 2,4 millones de visualizaciones en Instagram, con miles de comentarios y reacciones.

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