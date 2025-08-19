Camila Moreno y Javiera Mena se unen para tributar a Lucybell con "Cuando respiro en tu boca"

Las cantantes Camila Moreno y Javiera Mena estrenaron una inédita colaboración como homenaje a Lucybell, banda que pondrá fin a su carrera el próximo 10 de octubre con un show en el Movistar Arena.

Se trata de una versión de "Cuando respiro en tu boca", uno de los clásicos de Lucybell que es consierado por las artistas como "un ícono de la música chilena".

"Fue una experiencia sumamente especial poder crear esta versión junto a Camila. Además, soy una gran fanática de Lucybell, especialmente del álbum Peces. Crear este cover nació desde un sincero acto de cariño y admiración, con la intención de plasmar ese sentimiento en una interpretación que la gente pueda disfrutar y sentir cercana", sostuvo Javiera Mena.

En tanto Camila Moreno señaló que "lesbianizamos el sentido de la canción y creo que quedó súper sensual y romántica. Fue súper fluido el trabajo y nos entendimos bien".