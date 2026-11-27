El cantante de Los Viking's 5, Pedro Barraza, será reemplazado temporalmente en la banda tras su formalización como imputado en el marco del "Pirata Gate".

El Juzgado de Garantía de Coquimbo dictaminó que la voz de "Don Goyo", que es una de las 11 personas implicadas en el caso, quedara con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional por su responsabilidad.

Tras conocerse ese dictamen, el diario La Cuarta difundió un video que Barraza envió a sus compañeros de Los Viking's 5 para explicar su situación.

"Hola, muchachos, ¿cómo están? Espero que bien. Yo ya aquí en la casa, un poco más tranquilo. Lo único nomás preocupado porque yo sé que tenía que haber trabajado con ustedes esta semana. Entonces lamentablemente no voy a poder participar, no voy a poder estar con ustedes", explicó Barraza en ese mensaje.

En ese sentido aseguró entender que su rol será reemplazado en los próximos shows del grupo. "A la persona que me va a reemplazar, que lo haga bien. Voy a estar rogando a Dios para que todas las cosas salgan bien", señaló.

"Les agradezco a todos ustedes el apoyo moral que me están dando porque de verdad lo necesito mucho en este rato", le dijo a sus compañeros.

Según consigna el medio el director musical y bajista de Los Viking's 5, Edson Nuñez, respondió a Barraza y le envió todo su apoyo. "No estás pasando esto solo compañero, aquí estamos sin apuro, sin juicios. Apóyate en nosotros, para eso estamos, somos un gran equipo. Ya nos reencontraremos en los escenarios con Los Viking's 5", le escribió al cantante.