Música | Música chilena

Cecilia Echenique y Eduardo Peralta lanzarán nuevo disco a dúo

Publicado:
Redacción Cooperativa

El primer volumen de "Hoy como ayer" fue publicado hace 25 años.

Cecilia Echenique y Eduardo Peralta lanzarán nuevo disco a dúo

La cantante y el trovador son amigos desde los años 80.

El trovador Eduardo Peralta y la cantante Cecilia Echenique lanzarán la próxima semana el segundo volumen de su disco a dúo "Hoy como ayer", publicado originalmente en el año 2000.

"Hoy como ayer, volumen II" será presentado el martes 25 de noviembre, a las 20:00 horas, en El Mesón Nerudiano, refugio permanente del cantautor en el barrio Bellavista, en la comuna de Recoleta.

Imagen foto_00000005

Antes de eso, este mismo martes 18 de noviembre, a las 20:00 horas, Peralta actuará en El Mesón junto a Cristina Gálvez, cantautora chilena radicada en Alemania.

Brindarán el concierto "De Piaf a Violeta", que repetirán el viernes 21 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Café La Colombina del Cerro Alegre de Valparaíso.

