Conflicto por el legado de Tommy Rey: Exdirector demanda a la viuda por el registro del nombre

Leonardo Soto, exdirector musical de La Sonora de Tommy Rey, presentó una demanda de nulidad ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial para arrebatarle el registro de la marca a la familia de Patricio Zúñiga.

Según reveló La Tercera, la acción legal apunta directamente contra Gloria Sáez, viuda del fallecido cantante tropical, quien actualmente figura como la titular oficial de los derechos comerciales y la propiedad del nombre de la orquesta.

El histórico percusionista argumenta que existía un compromiso de palabra asumido por los fundadores de la banda, el cual establecía no seguir utilizando la denominación del grupo una vez que su líder y voz principal dejara de existir.

A raíz de este acuerdo previo, Soto formó junto a los músicos históricos la agrupación "La Gran Sonora de Todos", buscando mantener el legado musical del conjunto sin hacer uso directo del nombre del artista.

Por su parte, la familia del icónico intérprete decidió reactivar la marca y lanzar "La Nueva Sonora de Tommy Rey" junto a su hijo mayor, defendiendo la propiedad comercial del nombre y asegurando que los derechos corresponden a sus herederos.

Los plazos de la disputa

De acuerdo a lo detallado en la demanda, la acción judicial busca anular el registro formal ante el INAPI para congelar de inmediato el uso comercial de la marca bajo la administración de la familia.

Con el expediente ya ingresado en el organismo regulador, la defensa de la viuda tendrá un plazo de 30 días hábiles para presentar sus descargos en un proceso que podría prolongarse por más de un año.