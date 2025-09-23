Día de la Música Chilena 2025 anuncia programación y artistas

La Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) anunció los detalles de las celebraciones por el Día de la Música Chilena, fecha que se conmemora el próximo 4 de octubre.

El festejo constará de un evento musical al aire libre con ocho artistas nacionales de distintos géneros, desde Camila Moreno hasta Drefquila.

La Combo Tortuga, Yorka, Marlon Breeze y Mauricio Redolés también serán parte de esta única cita que busca celebrar un nuevo natalicio de Violeta Parra y el Día de la Música Chilena.

"Hablar del Día de la Música Chilena es hablar de identidad, de memoria y de futuro. Este año quisimos salir y volver a las celebraciones de antes, al aire libre y para toda la familia y agradecemos a Ñuñoa por sumarse a esta fiesta abriéndonos las puertas de su Casa de la Cultura", destacó el presidente SCD, Rodrigo Osorio.

Programación Día de la Música Chilena 2025

12:00 – Caleuchístico

13:10 – Dúo Alondra de Chile

14:20 – Yorka

15:30 – Combo Tortuga

16:40 – Mauricio Redolés

17:50 – Marlon Breeze

19:00 – Camila Moreno

20:10 – DrefQuila

El Día de la Música Chilena 2025 se realizará el sábado 4 de octubre en la Casa de la Cultura de Ñuñoa.

En cuanto a las entradas, estas están disponibles gratuitamente en la plataforma Portalticket. La jornada se dividirá en bloques AM y PM, y cada persona podrá descargar un máximo de dos tickets por bloque.