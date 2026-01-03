Familia de Angelo Pierattini actualizó su salud: fue extubado

La salud de Angelo Pierattini sigue mejorando, según revelaron familiares del músico chileno que sufrió un accidente automovilístico días atrás.

Su hermano Daniel Pierattini publicó en sus redes sociales que el líder de Weichafe que este viernes "ya está respirando solo, aún está en el proceso de despertar y ya está con muchos menos sedantes".

"Está estable y ahora entra en el proceso de recuperación neurológica", agregó el hermano de Pierattini.

A su vez, la esposa del músico reveló que el viernes "fue extubado y está despertando", y aclaró que "este despertar es paulatino, no es de golpe".

"Abre sus ojos, logra conectar con el entorno, nos identifica y reconoce, responde moviendo su cabeza a todas las preguntas, intenta hablar (susurra) aunque no es recomendable que lo haga aún para proteger sus cuerdas vocales", explicó la pareja.