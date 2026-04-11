Gianluca explora el deseo en la era digital en su nuevo tema "webcam.luv"

La artista nacional QLOUD presenta su nuevo sencillo "webcam.luv", cuarto single de lo que será su álbum debut, previsto para estrenarse durante el primer semestre de este año.

La canción, que cuenta con la colaboración de Gianluca, aborda las formas contemporáneas de conexión afectiva mediadas por la tecnología, situándose en el cruce entre el deseo, la fantasía y la intimidad digital.

En lo musical, el sencillo combina influencias del UK Garage con elementos del pop alternativo, incorporando una estética Y2K presente en sus sintetizadores, samples digitales y una línea de bajo en constante movimiento.

Esta base sonora se complementa con un juego de contrastes vocales: la interpretación suave e hipnótica de QLOUD dialoga con la participación de Gianluca, quien incursiona en un registro electrónico que aporta una dimensión más urbana a la propuesta.