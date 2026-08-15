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Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

Isla Sorna presentará el EP "MONSTRUO: Parte 1" en vivo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"MONSTRUO: Parte 1" es e primero de dos EPs y un disco de larga duración.

Isla Sorna presentará el EP
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Una de las bandas chilenas destacadas por la prensa especializada, Isla Sorna, libera una nueva canción promocional que confirma fecha de lanzamiento en vivo para su EP 2026.

Se trata del estreno de "MONSTRUO: Parte 1", el primero de dos EPs y un disco de larga duración que suman en total 14 tracks, con fecha de estreno para este miércoles 19 de agosto en Bar de René, acompañados por los debutantes Figura Paterna.

Producido por José Tomás Molina en Estudios LeRock, la grabación y mastering de la obra estuvo a cargo de César Castañeda en Estudio El Helecho, bajo la mezcla de Felipe Requena.

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