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Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

Leo Rey escogió un clásico de Nirvana como su disco favorito de todos los tiempos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El curioso comentario del cantante surgió de una divertida confusión.

Leo Rey escogió un clásico de Nirvana como su disco favorito de todos los tiempos
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El cantante Leo Rey, quien por estos días se encuentra en el centro de la opinión pública, sorprendió al revelar que su disco favorito de todos los tiempos pertenece al rock.

En una divertida entrevista con el portal Loumedia desde Concepción, el ex La Noche fue consultado sobre su disco y artista favorito de todos los tiempos en el marco de las celebraciones por el Día de la Música Chilena.

Sin pensarlo, Leo Rey respondió: "In Utero de Nirvana".

Sin embargo la entrevistadora le insistió en que debía ser chileno. Entre risas por su confusión, Leo Rey nombró al cantante de baladas Andrés de León y le envió un cariñoso saludo.

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