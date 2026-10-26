Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago15.9°
Humedad73%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

Luis Jara reveló que folclorista rechazó colaborar con él: "Me dijo que yo era del otro lado político"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Me dolió", reconoció el cantante.

Luis Jara reveló que folclorista rechazó colaborar con él:
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El cantante Luis Jara reveló un desconocido desencuentro que tuvo con un colega chileno cuando intentó concretar una colaboración entre ambos.

En el programa "La Divina Comida", la voz de "No sé olvidarte" señaló que intentó contactarse con un folclorista chileno, cuya identidad no fue revelada, para cantar un conjunto de cuecas.

"Yo le pedí a un folclorista el año pasado que me acompañara en un medley de cuecas. Y llamé a esta persona desde la admiración profunda. Y me dice, 'pucha, me encantaría, pero usted es del otro lado', del otro lado político", detalló Jara.

"Le digo: '¿De qué lado político? ¿Usted sabe por quién voté yo?", agregó el cantante, pero el folclorista le respondió que "sí, pero lo que pasa es que si yo canto con usted, me quedo sin pega". "A mi me dolió", reconoció Luis Jara.

En ese sentido indicó que "me encantaría que me dijeran 'no, porque no es mi estilo'; 'no, porque me cae como las hueas'. Pero no porque 'me dijeron que tú eras de derecha'. Eso me pareció pobre".

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada