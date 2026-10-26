Luis Jara reveló que folclorista rechazó colaborar con él: "Me dijo que yo era del otro lado político"

El cantante Luis Jara reveló un desconocido desencuentro que tuvo con un colega chileno cuando intentó concretar una colaboración entre ambos.

En el programa "La Divina Comida", la voz de "No sé olvidarte" señaló que intentó contactarse con un folclorista chileno, cuya identidad no fue revelada, para cantar un conjunto de cuecas.

"Yo le pedí a un folclorista el año pasado que me acompañara en un medley de cuecas. Y llamé a esta persona desde la admiración profunda. Y me dice, 'pucha, me encantaría, pero usted es del otro lado', del otro lado político", detalló Jara.

"Le digo: '¿De qué lado político? ¿Usted sabe por quién voté yo?", agregó el cantante, pero el folclorista le respondió que "sí, pero lo que pasa es que si yo canto con usted, me quedo sin pega". "A mi me dolió", reconoció Luis Jara.

En ese sentido indicó que "me encantaría que me dijeran 'no, porque no es mi estilo'; 'no, porque me cae como las hueas'. Pero no porque 'me dijeron que tú eras de derecha'. Eso me pareció pobre".