Mon Laferte volvió a Tiny Desk con íntima y emotiva sesión

La cantante chilena Mon Laferte dio el vamos a la celebración del Mes de la Música Latina en la National Public Radio (NPR) en su regreso al popular Tiny Desk.

Presentado por Alt.Latino's, programa radial dedicado a la música latina, la artista nacional fue la encargada de abrir las sesiones de "El Tiny" con un íntimo y emotivo espectáculo en el pequeño espacio.

Presentando un setlist centrado en sus más recientes trabajos, "Femme Fatale" (2025) y "Femme Fatale Vol. 2" (2026), dejó fluir sus emociones y soltó unas lágrimas al interpretar "No le regales tu corazón".

"Mon Laferte crea arte a partir de la confrontación", señaló la radio pública estadounidense, destacando que, "en cada nuevo proyecto, la artista chileno-mexicana se propone contradecir, desenmascarar o cuestionar las normas".

La chilena ya protagonizó un aclamado show en este formato en 2022 y también había aparecido en una sesión de 2018 invitada por Juanes.

Este es el setlist de la nueva sesión de Mon Laferte en Tiny Desk que se extendió por 20 minutos: