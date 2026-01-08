Murió Alejandro Landeros, legendario guitarrista del metal chileno

El guitarrista Alejandro Landero Flores, referente en el mundo del metal chileno más extremo, murió a los 57 años, motivando diversas reacciones entre músicos de la escena local.

"Alex" fue fundador de la banda Undercroft en 1991 y logró rearmar al quinteto un par de años después, llegando a protagonizar en 1996 como teloneros un hito para los fanáticos, con el primer show en Chile de la banda Morbid Angel, en el entonces Teatro Monumental.

"Mi padre era guitarrista, pero no le gustaba el metal, no quería que yo tocara metal, porque considerada que no era correcto... cuando yo le colgara su título en el muro, ahí podía hacer la hueá que yo quisiera, pero mientras no lo hiciera (titularme), el metal no tenía por qué pasar por la casa ni nada... fue un desafío para mí", contó sobre cuando tomó por primera vez una guitarra.

Además, Landeros -músico autodidacta y de profesión contador- era reconocido por bandas más jóvenes como figura clave en sus desarrollos artísticos, por su disposición a aconsejar a otros sobre detalles que influían a la hora de grabar o tocar en vivo.

Luego de Undercroft, Alejandor Landeros fundó la banda Remain, la que luego transformó en Anima Inmortalis, retirándose de la música en vivo pasada la pandemia, por problemas de salud.