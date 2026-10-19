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Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

Nicole tras el quiebre con Sergio Lagos: "Estoy en una etapa de introspección y vivir"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cantautora se encuentra trabajando en un nuevo disco, sintiendo que "esta etapa es de descubrir nuevamente, con todo el bagaje, pero descubriéndome".

Nicole tras el quiebre con Sergio Lagos:
 Dame Luz Tour

Sobre los aprendizajes del último tiempo, dijo creer que "he aprendido a decir que no".

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La cantante Nicole reflexionó sobre su actual momento personal tras poner fin a su matrimonio con el animador Sergio Lagos, asegurando que encuentra en "una etapa muy de introspección y vivir".

Trabajando actualmente en un nuevo disco, la artista reflexionó sobre los aprendizajes de los últimos meses, declarando en conversación con FMDos que "me estoy acercando a los 50, y siento que esta etapa es de descubrir nuevamente, con todo el bagaje, pero descubriéndome".

"Estoy en una etapa muy de introspección y vivir. Es que hacer un disco es súper denso, escribiendo y leyendo mucho, escuchando música con los hijos, con muchas conversaciones", aseveró, reconociendo estar en "una etapa de vivir, a nivel personal, momentos muy profundos".

Además, sobre los aprendizajes del último tiempo, dijo creer que "he aprendido a decir que no".

"Aunque me cuesta, porque soy de esas personas a las que les gusta hacer muchas cosas", indicó, recalcando que "siempre he sido romántica, pero en el gran sentido de la palabra: el romanticismo a todo nivel".

En febrero pasado se confirmó el quiebre luego de 20 años juntos, con la expareja -que tiene dos hijos en común- manteniendo una buena relación.

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