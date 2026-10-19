Nicole tras el quiebre con Sergio Lagos: "Estoy en una etapa de introspección y vivir"

La cantante Nicole reflexionó sobre su actual momento personal tras poner fin a su matrimonio con el animador Sergio Lagos, asegurando que encuentra en "una etapa muy de introspección y vivir".

Trabajando actualmente en un nuevo disco, la artista reflexionó sobre los aprendizajes de los últimos meses, declarando en conversación con FMDos que "me estoy acercando a los 50, y siento que esta etapa es de descubrir nuevamente, con todo el bagaje, pero descubriéndome".

"Estoy en una etapa muy de introspección y vivir. Es que hacer un disco es súper denso, escribiendo y leyendo mucho, escuchando música con los hijos, con muchas conversaciones", aseveró, reconociendo estar en "una etapa de vivir, a nivel personal, momentos muy profundos".

Además, sobre los aprendizajes del último tiempo, dijo creer que "he aprendido a decir que no".

"Aunque me cuesta, porque soy de esas personas a las que les gusta hacer muchas cosas", indicó, recalcando que "siempre he sido romántica, pero en el gran sentido de la palabra: el romanticismo a todo nivel".

En febrero pasado se confirmó el quiebre luego de 20 años juntos, con la expareja -que tiene dos hijos en común- manteniendo una buena relación.