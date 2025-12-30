Princesa Alba presentará su nuevo show en Blondie: Incluirá coreografías

La cantante Princesa Alba anunció el debut de su nuevo espectáculo musical para el mes de enero con una única fecha en Blondie.

La artista capitalizará su popularidad en el programa "Fiebre de baile" de Chilevisión, con una propuesta renovada y con la inclusión de nuevas coreografías. Además promete "diversas sorpresas pensadas para ofrecer una experiencia distinta a su público".

"Ha sido un proceso de mucho trabajo y ensayo. Hemos estado preparando este show con mucha dedicación y cariño, y sé que a mis fanáticos les va a encantar todo lo que estamos armando para esa noche", señaló Princesa Alba.

Junto a su nueva propuesta musical, la cantante planea promocionar su más reciente sencillo "gay".

El show de Princesa Alba en Blondie se realizará el próximo 18 de enero. Las entradas se pueden adquirir en sistema Passline.