Productor de música urbana quedó en prisión preventiva tras acusación de secuestro

El productor musical Joaquín Rodríguez, conocido con el nombre de Nes on the Sheet, quedó en prisión preventiva tras ser acusado de secuestro extorsivo por uno de sus trabajadores.

Según reveló Chilevisón, todo ocurrió el pasado noviembre, cuando el productor acusó a uno de sus colaboradores de haber robado un short de lujo, avaluado en $3 millones.

En este contexto, el denunciante pasó 24 horas privado de libertad. Además, fue llevado a diversos lugares de Santiago, donde fue torturado por el músico urbano, un amigo de este y la banda del "Guatón Mutema".

"Lo someten a golpes y puñaladas. Este es el lugar desde el cual finalmente logró pedir ayuda a través de un dispositivo electrónico que encontró", señaló la abogada Eva Guerrero, representante de la víctima.

Posteriormente, el afectado logró contactar a Carabineros, permitiendo concretar la denuncia y posterior detención de Rodríguez y su cómplice por el delito de secuestro.

En tanto, durante la audiencia de revisión de medidas cautelares, la defensa de los acusados señaló que la víctima, mediante sus representantes legales, habría exigido $140 millones para retirar la denuncia, situación que fue negada por los querellantes.

¿Quién es Nes on the Sheet?

Nes on the Sheet es el seudónimo de Joaquín Rodríguez Vergara, productor e ingeniero de sonido vinculado a la escena urbana nacional. Ha trabajado con reconocidos artistas del género como Marcianeke, Cris MJ, Jere Klein y El Jordan 23.

Fuera del ámbito musical, su nombre alcanzó notoriedad mediática hace unos meses, a raíz de su relación con la cantante y exchica reality Fran Maira.

La relación terminó luego de un incidente ocurrido en un hotel de Las Condes, donde Rodríguez protagonizó una violenta discusión que incluyó daños al vehículo de la integrante del jurado de "Cuánto vale el show".