Quique Neira y Gondwana preparan gira por Chile tras exitoso reencuentro

El reencuentro entre Quique Neira y Gondwana continúa luego de 23 años, con una gira internacional que comenzó en México y que próximamente llegará a Chile.

Gondwana y Quique Neira se presentaron ante cerca de 10 mil personas en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, mientras que en Monterrey y Guadalajara reunieron a unas 5 mil y 2 mil personas, respectivamente. La gira continuará este sábado en Tijuana y durante octubre contempla presentaciones en España, Colombia, Panamá y Costa Rica.

"Hace 23 años y un poquito más que no nos encontrábamos en un escenario haciendo música. Ahora lo hicimos y, gracias al de arriba, tenemos la salud y la vitalidad para poder recrear esa emoción que nos unió a través de la música", señaló Quique Neira tras el reencuentro.

Por su parte, I-Locks Labbé destacó el significado de volver a compartir escenario con Neira y recordó el recibimiento que tuvieron durante su presentación en el Festival REC, donde el público acompañó la reunión de los músicos.

Luego de sus compromisos internacionales, Quique Neira y Gondwana llevarán su reencuentro a distintos escenarios de Chile, en una gira cuyas fechas serán anunciadas próximamente.