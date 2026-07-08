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Roberto Bravo hará gira tocando grandes bandas sonoras del cine
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Autor: Redacción Cooperativa
El reconocido pianista chileno Roberto Bravo iniciará una gira nacional titulada "Roberto Bravo y el cine", con un espectáculo dedicado a celebrar las grandes bandas sonoras de la historia del séptimo arte.
La propuesta artística contempla melodías inolvidables de legendarios compositores, como Ennio Morricone y John Williams, y tiene entradas a la venta a través de Ticketpro.
En los shows, Bravo compartirá el escenario con la soprano Andrea Cárdenas, el contrabajista Nelson Arriagada y la violinista Montserrat Prieto; sumándose a ellos un coro compuesto por 20 niños.
Fechas de la gira: