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Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

Roberto Bravo hará gira tocando grandes bandas sonoras del cine

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Autor: Redacción Cooperativa
Roberto Bravo hará gira tocando grandes bandas sonoras del cine
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El reconocido pianista chileno Roberto Bravo iniciará una gira nacional titulada "Roberto Bravo y el cine", con un espectáculo dedicado a celebrar las grandes bandas sonoras de la historia del séptimo arte.

La propuesta artística contempla melodías inolvidables de legendarios compositores, como Ennio Morricone y John Williams, y tiene entradas a la venta a través de Ticketpro.

En los shows, Bravo compartirá el escenario con la soprano Andrea Cárdenas, el contrabajista Nelson Arriagada y la violinista Montserrat Prieto; sumándose a ellos un coro compuesto por 20 niños.

Fechas de la gira:

  • 2 de septiembre - Teatro Estudio 13, Santiago
  • 4 de septiembre - Teatro Centenario, La Serena
  • 6 de septiembre - Hotel Gavina, Iquique
  • 10 de septiembre - Teatro Provincial de Curicó
  • 12 de septiembre - Teatro Municipal de Calama
  • 15 de septiembre - Teatro Municipal de Antofagasta

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