Rockódromo 2025 reveló su parrilla de artistas

El Festival Rockódromo, que se realizará entre los días 27 y 30 de noviembre en distintos escenarios en Valparaíso, reveló su lista de artistas, con una parrilla que encabezan "dos leyendas de la música nacional, como son Illapu y Quilapayún".

"Rockódromo además ofrecerá paneles de conversación, encuentros con agentes de la música, charlas y más, en una programación paralela agrupada bajo el rótulo 'Rockódromo Industria'", detalló el Ministerio de las Culturas.

Otros nombres que aparecen son Saiko, Criminal y Francisca Valenzuela, además de los grupos emergentes que han sido seleccionados a través de las ediciones regionales de la red de festivales Rockódromo.

Las locaciones, todas gratuitas, serán Plaza Sotomayor, Teatro Municipal de Valparaíso, Centro de Extensión del Ministerio de las Culturas (Centex), Trotamundos y Segundo Piso.

Los artistas de Rockódromo 2025