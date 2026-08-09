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Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

Sinaka anticipa su paso por la Teletón 2026: "Es un ambiente muy bonito y positivo"

Publicado:
| Periodista Digital: María Ignacia Dussarrat

El artista urbano será el encargado del himno de la cruzada solidaria, junto a Princesa Alba.

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Hace unos días, Teletón lanzó la campaña para su versión 2026, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de noviembre.

En este contexto, se confirmó que Sinaka y Princesa Alba serían los encargados de interpretar el himno de la cruzada solidaria: "Súmate a lo que nos une".

Respecto a este nuevo desafío, Cooperativa conversó con el exponente del género urbano, quien llegó recientemente de su primera gira por Europa.

El "Regue-Teletón" y el trabajo con la fundación

Sobre la invitación a interpretar el tema oficial y su experiencia en el rodaje del material audiovisual con el equipo y los niños de la institución, el cantante destacó el sentido de la campaña:

"Muy feliz, muy agradecido. Es muy bonita la causa y nada, es bonito para mí, para mi familia, para todos. El otro día estuvimos con los cabros grabando el videoclip y es un ambiente muy bonito, muy positivo, mucha actitud, mucho ponerle frente siempre a las adversidades", expresó.

Además de su participación en la canción oficial, el intérprete confirmó que se sumará al recorrido por las distintas regiones del país durante las semanas previas al evento televisivo.

"Sí, voy a andar ahí con la Teletón de gira, llevando ahí el reguetón y la Teletón a todos los rincones... El Regue-Teletón", bromeó entre risas.

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