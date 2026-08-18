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Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

Standly envió duras amenazas contra delincuentes que robaron su auto

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cantante urbano aseguró que iba a salir a "cazar" a los responsables.

Standly envió duras amenazas contra delincuentes que robaron su auto
 Archivo @standly
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A través de sus redes sociales el cantante urbano Standly envió duras amenazas en contra de los delincuentes que robaron su auto durante la madrugada de este martes.

"Hijos de la maraca (sic) los vamos a salir a cazar", aseguró el músico chileno en una de las historias de Instagram que dedicó a los responsables del hurto. Además señaló que "los vamos a quebrar" y que "se las vamos a dar", pero también les recomendó dejar "el auto tirao, insectos bastardos".

Standly amenaza a delincuentes

"Van a tener que hacerme aparecer la nave si o si porque si no les voy a mandar sendo atentado. Querían pasarse por el pico (sic) a mi compañero, pero no pasa nada (...) Se los digo al toque, porque si no esto va a pasar a mayores y ustedes saben", agregó.

En la madrugada de este martes Standly sufrió el robo de su automóvil marca Audi mientras este estaba estacionado en calle Toro Mazote en Estación Central.

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