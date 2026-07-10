Tea Time quedó detenido en tránsito tras audiencia de formalización

El rapero chileno Camilo Castaldi, mejor conocido como Tea Time, quedó en calidad de detenido en tránsito tras su audiencia de formalización.

El exintegrante de Los Tetas fue detenido la mañana de este viernes en Providencia durante una fiscalización, siendo sorprendido con drogas, un arma de fuego y cerca de 900 mil pesos en efectivo.

De acuerdo a Meganoticias, el fiscal Luis Jaramillo, de Flagrancia Oriente, señaló que el músico y las tres personas que lo acompañaban fueron formalizados "por los delitos de porte de arma de fuego; receptación de esa misma arma, ya que tenía encargo vigente por robo; portar elementos destinados a cometer robos; y microtráfico".

Si bien, la fiscalía solicitó prisión preventiva de los cuatro sujetos, el tribunal rechazó la petición y decretó arresto domiciliario.

Frente a la negativa del tribunal, el Ministerio Público apeló inmediatamente de forma verbal para frenar la liberación de los imputados. Debido a este recurso legal, los involucrados fueron derivados a dependencias de Gendarmería.

Ahora, la Corte de Apelaciones será la encargada de resolver el futuro procesal de Castaldi y los otros sujetos, decidiendo si revierte la medida inicial para ordenar la reclusión o si mantiene el régimen en sus domicilios.