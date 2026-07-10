En Argentina fue hallada niña chilena que era buscada en Paraguay tras denuncia de su madre

Una niña chilena de dos años que era buscada por las autoridades en Paraguay luego de que su madre denunciara su desaparición y dijera temer que habría sido sacada de forma "irregular" del país por su padre, fue hallada "sana y salva" en la ciudad argentina de Resistencia, informaron este viernes las autoridades.

En un comunicado, el Ministerio Público de Paraguay indicó, citando al fiscal Aldo Cantero, que la menor fue localizada "a salvo" en Resistencia, en la provincia argentina del Chaco, después de que se activaran "los protocolos nacionales e internacionales de búsqueda".

Por su parte, Cristian Durand, de la Policía del Chaco, dijo al canal ABC TV que la niña fue encontrada en una terminal de autobuses de Resistencia, luego de que las cámaras de seguridad la captaron junto a su padre.

Durand aseguró, según una alerta enviada por la Policía paraguaya, que la pequeña habría sido sacada "de manera irregular" de Paraguay por su padre, también de nacionalidad chilena.

"Lo importante es que la niña apareció y está sana y salva", afirmó Durand, quien detalló que ambos llegaron en un autobús proveniente de la ciudad argentina de Clorinda, limítrofe con Paraguay.

El sujeto, quien permanece retenido en una comisaría de Argentina, había comprado boletos para viajar por tierra hasta la provincia de Mendoza, fronteriza con Chile, añadió Durand.

El miércoles, la madre de la niña denunció la desaparición de su hija ante la Policía y aseguró que el padre se la llevó de la guardería y no la devolvió en el horario establecido por la Justicia, según reseñaron este viernes medios locales.

La mujer trajo el año pasado a la pequeña a Paraguay, pero tenía que llevarla a Chile el 5 de enero pasado y no lo hizo, indicó el diario Última Hora.

Por este caso, se informó de la retención en el aeropuerto Silvio Pettirossi, el principal del país y que sirve a Asunción, de la abuela paterna de la niña cuando aguardaba para abordar un vuelo con destino a Chile.