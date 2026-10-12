Este martes será el funeral de Penélope Knuth, primera viola de la Orquesta de Cámara de Chile

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio dio a conocer este lunes cómo será la despedida de Penélope Knuth, primera viola de la Orquesta de Cámara de Chile (OCCH), quien falleció tras el accidente del bus que desbarrancó el sábado en el cerro Placeres de Valparaíso, cuando los músicos regresaban a Santiago tras un concierto en la Universidad Técnica Federico Santa María.

Según informó la cartera, Knuth será velada este martes 13 de octubre, a partir de las 10:00 horas, en el Templo Mayor UC. A las 12:00 horas se realizará una misa de responso que "contará con una simbólica intervención musical" y que será transmitida en directo por el canal de YouTube del Instituto de Música UC. Posteriormente, sus restos serán trasladados al Parque del Recuerdo.

"Penélope dedicó más de 30 años de su vida a la Orquesta de Cámara de Chile, liderando la fila de violas y realizando una contribución invaluable a su desarrollo artístico y a la música nacional".

Además, el Ministerio de Cultura aseguró que mantienen "un contacto cercano y permanente con su hija, a quien continuaremos acompañando en estos difíciles momentos".

Nacida en Nueva York, Knuth llegó a la OCCH en 1994, luego de formar parte de la Orquesta Sinfónica de Venezuela y de la Orquesta Municipal de Caracas. También fue académica de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Católica.

Mientras tanto, la Justicia amplió la detención del conductor del bus hasta este miércoles 14 de octubre, fecha fijada para su audiencia de formalización.