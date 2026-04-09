FOJI presentará concierto sinfónico-coral gratuito con más de 120 músicos en escena

La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) anunció la realización del concierto gratuito "Réquiem", que reunirá a más de 120 músicos en escena.

La presentación se llevará a cabo el jueves 23 de abril a las 18:30 horas en la Parroquia Santa Filomena, en el Barrio Patronato de Santiago.

El evento contará con la participación de la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana, dirigida por Jaime Cofré, junto al Coro de Estudiantes FOJI y el Coro de Niños y Niñas FOJI, bajo la dirección de Cecilia Barrientos.

El programa incluirá obras de Samuel Barber, Johannes Brahms y Gabriel Fauré, en el marco de la conmemoración de Semana Santa.

El acceso será gratuito y por orden de llegada hasta completar el aforo disponible.