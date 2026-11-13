My happy ending: Avril Lavigne anunció el nacimiento de su primera hija a sus 42 años

A través de sus redes sociales la cantante Avril Lavigne anunció el nacimiento de su primera hija a sus 42 años.

"Nuestra 'maldita' mini princesa ya está aquí", escribió en Instagram, junto a tres fotografías conmemorativas del momento.

En una de ellas aparece la pequeña mano de la bebé tomando la mano de Lavigne, mientras que en otra la cantante aparece abrazando a la pequeña, cuyo nombre es desconocido.

La última foto retrataba tres pares de zapatillas de marca Vans: uno de la bebé, otra de Avril Lavigne y otra del padre de la niña, cuya identidad tampoco se conoce públicamente.