Natalia Lafourcade anuncia el nacimiento de su primer hijo

La cantante Natalia Lafourcade confirmó el nacimiento de su primer hijo junto a su pareja, Juan Pablo López-Fonseca.

A través de su cuenta de Instagram, la artista mexicana publicó las primeras imágenes del pequeño, nacido hace unas semanas.

"Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre. ¡Gracias vida que me haz dado tanto!", escribió en la descripción del posteo.

Bajo esta línea, la autora de "En el 2000" añadió: "Finalmente el rayo de luz que entró hasta lo más profundo de mi ser para abrir la vida y el jardín más bello de flores. Palomita de maíz, mi niño precioso. A nuestros 41 años, en su semana 41.3".

"¡Viva la vida! Y felices fiesta", sentenció Lafourcade en la publicación, que cuenta con más de 239 mil "me gusta" y 3600 comentarios.