Tópicos: Magazine | Música

Natalia Lafourcade anuncia el nacimiento de su primer hijo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cantante compartió los primeros registros del recién nacido.

Natalia Lafourcade anuncia el nacimiento de su primer hijo
La cantante Natalia Lafourcade confirmó el nacimiento de su primer hijo junto a su pareja, Juan Pablo López-Fonseca.

A través de su cuenta de Instagram, la artista mexicana publicó las primeras imágenes del pequeño, nacido hace unas semanas.  

"Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre. ¡Gracias vida que me haz dado tanto!", escribió en la descripción del posteo.

Bajo esta línea, la autora de "En el 2000" añadió: "Finalmente el rayo de luz que entró hasta lo más profundo de mi ser para abrir la vida y el jardín más bello de flores. Palomita de maíz, mi niño precioso. A nuestros 41 años, en su semana 41.3". 

"¡Viva la vida! Y felices fiesta", sentenció Lafourcade en la publicación, que cuenta con más de 239 mil "me gusta" y 3600 comentarios. 

