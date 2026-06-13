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Tópicos: Magazine | Música

"No usen nunca mi música": Ariana Grande explota contra publicación del ICE

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La artista calificó la publicación del Gobierno de Trump como una "atrocidad bárbara, inhumana y sin sentido".

 EFE

La artista calificó la publicación como una "atrocidad bárbara, inhumana y sin sentido",

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La cantante y actriz estadounidense de ascendencia italiana Ariana Grande se manifestó en contra de las políticas migratorias del Gobierno de Donald Trump.

Todo comenzó cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilizó una de sus canciones, titulada "Bye", en un montaje que publicó en sus redes sociales.

El registro, que muestra detenciones de migrantes, señala en su descripción: "Bye-bye. El presidente Trump ha conseguido la frontera más segura de la historia".

Ariana Grande comentó la publicación en TikTok: "Por favor, no utilicen nunca mi música en relación con esta atrocidad bárbara, inhumana y sin sentido".

Posteriormente, la canción dejó de estar disponible en la publicación, aunque el comentario de Ariana Grande también fue eliminado.

Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, respondió a la polémica y aseguró que "lo diremos una última vez: lo que es verdaderamente bárbaro, inhumano y atroz son los inmigrantes ilegales criminales que han herido y asesinado a ciudadanos estadounidenses inocentes".

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