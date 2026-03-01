Noel Gallagher recibe importante premio: "Le agradezco a mi hermano"
El guitarrista fue galardonado en los Brit Awards 2026, en Mánchester.
Durante la ceremonia de los Brit Awards 2026, Noel Gallagher recibió el premio Compositor del Año y dedicó palabras a su hermano Liam y sus compañeros de Oasis.
En la instancia dedicada a la música británica realizada en Mánchester (por primera vez en 47 años se desarrolló fuera de Londres), el guitarrista partió diciendo: "Para empezar, tengo que agradecer a mi hermano (Liam Gallagher)".
Y agregó: "A Bonehead, a Guigsy, a Tony McCarroll, a Alan White, a Gem y a Andy; ellos dieron vida a estas canciones. Sin ellos, solo sería un cantautor, y a nadie le importa una mierda los cantautores".
"Pero lo más importante es agradecerles a ustedes, quienes han mantenido vivas estas canciones durante los últimos 35 años. Sin ustedes, no nos habrían dado una vida extraordinaria, y muchas gracias por ello", expresó el guitarrista de Oasis.