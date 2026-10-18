NPR restauró el Tiny Desk censurado de Los Tigres del Norte

Tras recibir masivas críticas transversales, la organización de radiodifusión pública estadounidense NPR finalmente restauró en YouTube el video completo del Tiny Desk de la agrupación mexicana Los Tigres del Norte.

NPR fue duramente cuestionada por eliminar de la plataforma de videos la introducción de Félix Contreras, productor del programa Alt.Latino, en la que denunciaba ataques a la comunidad latina en el país antes de la presentación.

"Nuestra comunidad está bajo ataque y no es la primera vez. Podemos remontarnos a 1848, cuando cambiaron la frontera. Podemos remontarnos al periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, durante la llamada 'Operación Espalda Mojada'. Nos arrebatan nuestra humanidad. Desde que tengo memoria, estos caballeros nos han devuelto esa humanidad", dijo Contreras en el mensaje que volvió a estar disponible en YouTube.

Fue el propio Contreras quien, mediante su cuenta de Instagram, señaló que "leímos sus comentarios, escuchamos su preocupación, su decepción y hasta su rabia, lo entiendo perfectamente".

"Mi introducción de la banda no estaba pensada para publicarse, pero cuando la incluimos en el video de la presentación resonó de formas que no podíamos haber anticipado", explicó, confirmando que el video fue restaurado completamente tanto en el sitio web de NPR como en la plataforma YouTube.

Previamente, la emisora explicó que estos conciertos grabados en vivo normalmente no incluyen una introducción, pero que, debido a lo delicado del tema tratado, la introducción había sido retirada temporalmente para una revisión editorial y luego restaurada por completo.

El mensaje precedía a la primera canción de los mexicanos, que con más de seis décadas de trayectoria, se ha convertido en uno de los grupos más emblemáticos para la comunidad migrante en EE.UU.