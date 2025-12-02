"Para la leyenda": Rosalía se reunió con Charly García

El pasado fin de semana, la cantante Rosalía se reunió con el músico Charly García y visitó la iglesia en donde fue bautizado el fallecido papa Francisco.

El encuentro con el rockero argentino, de 74 años, quedó registrado en una foto compartida este sábado por el compositor en sus redes sociales.

En la imagen se ve a ambos en un sofá y a él sosteniendo en sus manos un ejemplar de "Lux", el más reciente trabajo discográfico de la española: "Para Charly, la leyenda", se lee en la dedicatoria que le escribió en la portada del disco.

Según medios locales, los artistas se encontraron en la noche de este viernes en el hotel Faena de Buenos Aires, y García le regaló a Rosalía un ejemplar autografiado de su disco "La hija de la lágrima" (1993).

Además de esta reunión, la autora de "La Perla" visitó la parroquia San Carlos y basílica de María Auxiliadora, conocida como uno de los templos más bellos de la capital argentina y como la iglesia en la que en 1936 fue bautizado el Papa Francisco, fallecido el pasado 21 de abril.

En una visita sorpresiva a Argentina, la artista, de 33 años, asistió el jueves último a un show de Cindy Cats, una banda emergente, mientras que este viernes dio una entrevista y cantó en un canal de streaming y más tarde visitó el estadio del Boca Juniors junto al rapero argentino Trueno.