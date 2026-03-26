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Tópicos: Magazine | Música

Paul McCartney anuncia su nuevo disco de estudio "The boys of Dungeon Lane"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE/Cooperativa

Será su álbum solista número 26.

Paul McCartney anuncia su nuevo disco de estudio
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El músico Paul McCartney publicará el 29 de mayo un nuevo disco titulado "The boys of Dungeon Lane", su decimoctavo en solitario, un disco en el que exBeatle, a sus 83 años, mira hacia sus años de infancia.

La discográfica Universal emitió este jueves un comunicado en el que presenta un enlace para poder reservar el disco, ofrece los títulos de las 14 canciones que lo componen y permite escuchar la balada "Days We Left Behind", primer adelanto del álbum.

La discográfica asegura que las canciones revelarán "recuerdos nunca antes compartidos" y otras instantáneas del Paul niño, mucho antes de hacerse famoso con el cuarteto de Liverpool.

Califica los catorce temas como nacidos de un Paul "en un estado de ánimo sincero, vulnerable y profundamente reflexivo, escribiendo con una franqueza poco habitual sobre su infancia".

Dungeon Lane, que da título al disco, es una calle de Liverpool que Paul frecuentaba al salir o regresar a su casa, con un libro de aves en las manos, en aquellos años de su primera infancia donde recuerda "los bares llenos de humo", según reza la canción.

En una declaración promocional para el disco, McCartney, idealizando aquellos años, dice que su barrio era "bastante obrero. No teníamos nada pero no importaba, porque toda la gente era estupenda y no te dabas cuenta de que no tenías mucho".

Este será el álbum número 26 de Paul McCartney como solista tras su salida de The Beatles en 1970.

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