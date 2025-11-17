Paul McCartney lanza una canción "silenciosa" para protestar contra la IA

El músico Paul McCartney ha lanzado una canción "silenciosa" como parte de un álbum de protesta de la industria musical contra el uso no autorizado de material con derechos de autor por parte de empresas de inteligencia artificial (IA).

Según The Guardian, el álbum que lleva por título "Is This What We Want?", recopila grabaciones silenciosas de varios artistas para presionar al gobierno del Reino Unido a fin de que impida a las empresas tecnológicas entrenar sus modelos de IA con contenido creativo sin permiso.

En lugar de melodías pegadizas y letras evocadoras, solo se escucha un leve siseo y algún que otro ruido sordo, lo que sugiere que si las empresas de IA explotan injustamente la propiedad intelectual de los músicos para entrenar sus modelos de IA, el ecosistema creativo se verá destruido y la música original silenciada, dice el diario.

Ed Newton-Rex, compositor que ha impulsado el álbum de protesta, señaló que le preocupa "enormemente que el gobierno preste más atención a los intereses de las empresas tecnológicas estadounidenses que a los de los creativos británicos".

Entre otros artistas que ya apoyan la campaña figuran Sam Fender, Kate Bush, Hans Zimmer y Pet Shop Boys.

Así es la canción "silenciosa" de McCartney

Según el citado medio, tal como sus mejores trabajos, la canción de McCartney tiene de algún modo un principio, un desarrollo y un final.

Comienza con unos segundos de siseo de cinta, seguido de otros segundos de un ruido indefinido que podría ser alguien abriendo una puerta y caminando de un lado a otro, antes de pasar a otros segundos de siseo salpicado de susurros y concluir con un fundido lento, según pudo saber el rotativo.

El exBeatle ha sido una de las voces más destacadas de la música británica que ha expresado su preocupación por los planes de las autoridades para forjar un nuevo acuerdo con las empresas de IA, que exigen acceso a enormes volúmenes de información de entrenamiento, incluyendo texto, imágenes y música.

"Tenemos que tener cuidado, porque podría descontrolarse y no queremos que eso ocurra, sobre todo para los jóvenes compositores y escritores, para quienes quizá sea la única forma de labrarse una carrera", declaró el músico.

"Si la IA acaba con eso, sería realmente lamentable", agregó.