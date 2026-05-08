"Home To Us", la nueva canción de Paul McCartney con Ringo Starr

Los exThe Beatles Paul McCartney y Ringo Starr publicaron un sencillo a dúo titulado "Home To Us", en el que también colaboran como coristas Chrissie Hynde (The Pretenders) y Sharleen Spiteri (Texas), y que es parte del disco "The boys of Dungeon Lane", que "sir Paul" saca al mercado el 29 de mayo.

El álbum es el 18° de su carrera solista y con el que el legendario músico de 83 años mira su infancia en Liverpool.

En marzo McCartney había lanzado "Days We Left Behind", ya marcando el tono de su nueva producción, que recopila sus memorias del barrio de Speke y también recuerda andanzas juveniles junto a John Lennon y George Harrison, antes de formar a The Beatles.

"No teníamos mucho en absoluto, pero no importaba. Todo el mundo era estupendo y no te dabas cuenta", ha resumido Paul sobre aquellos años.

Ringo Starr también publicó el pasado mes un álbum en solitario titulado "Long Long Road", en el que cuenta con las colaboraciones de Billy Strings, Sheryl Crow y St Vincent.