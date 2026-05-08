Rusia decretó tregua unilateral y acusa a Ucrania de no respetarla

El gobierno de Rusia acusó a Ucrania de mostrar su "naturaleza terrorista" por efectuar ataques contra infraestructura civil, en medio de la tregua unilateral de 48 horas declarada por el presidente Vladímir Putin.

"Esta es la manifestación de la naturaleza terrorista del régimen de Kiev", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en respuesta a una pregunta sobre los ataques enemigos contra el sur de Rusia, Peskov denunció que las tropas ucranianas golpean "infraestructuras, viviendas y civiles".

El Ministerio de Defensa ruso estimó en 1.630 las violaciones del alto el fuego supuestamente cometidas por el ejército ucraniano, que nunca secundó la tregua unilateral rusa.

En respuesta, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció que el Kremlin no ha respetado su propia tregua en el frente de guerra.

"A lo largo de la pasada noche, el Ejército ruso continuó atacando posiciones ucranianas. A las 7 A.M. se habían documentado más de 140 ataques a posiciones en el frente", dijo el mandatario, quien denunció también 10 asaltos rusos localizados sobre todo en el frente de Sloviansk (Donetsk) y el lanzamiento de cerca de un millar de drones de varios tipos.

Antes de que comenzara el plazo del alto el fuego unilateral declarado por Moscú, advirtió que su Ejército respondería de forma simétrica a las acciones de Rusia y se abstendría de lanzar ataques a larga distancia si el enemigo cumplía con su tregua.

De hecho, el Ministerio de Defensa de Rusia advirtió a Ucrania de que atacará el centro de Kiev con misiles si intenta frustrar este sábado 9 de mayo las celebraciones por el Día de la Victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi.