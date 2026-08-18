"Perreum et scientia": Wisin anunció la Universidad del Perreo

Con la misión de "darle al reguetón el rigor y el lugar de respeto que se merece", el reguetonero puertorriqueño Wisin anunció este martes la creación de la Universidad del Perreo (UDP).

"Después de más de tres décadas de carrera musical, de ver cómo nuestro sonido salió en la calle y se expandió hasta conquistar cada rincón del mundo, he comprendido que nuestra historia es demasiado grande para quedarse solo en los escenarios", aseguró el músico mediante un comunicado.

Wisin, que comenzó junto a Yandel en un famoso dúo a finales de los '90, sostuvo que es el momento de dar un paso más allá al sentir la responsabilidad personal "de enaltecer nuestra cultura y proteger el legado de un movimiento que cambió la industria para siempre".

Esta nueva institución con el lema "Perreum et scientia" estará dedicada al "estudio, la preservación y la difusión de nuestra historia", según explicó el cantante, con su sede central ubicándose en Cayey, Puerto Rico.

"Por primera vez en la historia de la educación superior, una institución de excelencia académica dedica su misión al estudio, la preservación y el avance del perreo como disciplina cultural, artística y científica. El ritmo es el curriculum. La calle es el campus", detalla la descripción del establecimiento.

De momento, no hay fecha de apertura ni de inicio de inscripciones, con una preadmisión activa en el sitio oficial.