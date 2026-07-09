"Te amo desde que tengo, no sé, 12 años", confesó Mon Laferte sobre el colombiano Juanes, a quien tenía a su lado en una conferencia de prensa del Festival de Viña del Mar 2026, cuando el colombiano la invitó a cantar con él "Fotografía".

Ahora, los artistas tienen un "remember musical", porque a casi una década de "Amárrame" -canción de Laferte en la que participó Juanes- ahora es la chilena la invitada en "Vuelve", parte del disco "JuanesTeban" y que debutó su videoclip.

El álbum de Juanes ha sido reconocido como uno de los mejores de la música latina en lo que va de 2026 por la revista Rolling Stone e incluye también dúos con Bomba Estéreo, Conociendo Rusia, Rawayana y Vivir Quintana,

El colombiano presentará su nuevo trabajo en vivo en Chile durante el Festival Bamba, que se realizará el 24 y 25 de octubre en el Parque O'Higgins, y del que es uno de sus cabezas de cartel.

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