El cantante Bruno Mars anunció la muerte de su padre, el músico Peter Hernandez, a la edad de 74 años, recordando que fue su modelo en la vida y, en particular, su carrera artística.

"Es el hombre que me enseñó todo lo que sé, especialmente en lo que respecta a la música", publicó en su perfil en Instagram.

"La semana pasada pude abrazar a mi padre por última vez", escribió Mars en un emotivo posteo en la red social, acompañada de una foto en la que aparece abrazando a su padre en una cama de hospital y que comparte junto a otras fotos de ambos a lo largo de los años.

"El crio a mis cuatro hermosas hermanas, a mi hermano y a mí. A mis ojos, fue el mejor padre del mundo y lo extrañaré cada día hasta que nos volvamos a encontrar. Te quiero, papá. Dale un beso a mamá de mi parte allá arriba", concluyó.

La madre del cantante, Bernadette San Pedro Bayot, falleció inesperadamente a causa de un aneurisma cerebral en 2013.

Originario de Nueva York, Hernández creció rodeado de música, una pasión que con el tiempo trasladaría a sus hijos Bruno Mars, y sus hermanos Eric Tiara, Tahiti, Presley y Jaime.