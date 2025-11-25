Elton John vuelve a Sudamérica en 2026

El cantante y caballero del Imperio Británico Elton John volverá a América del Sur durante el año 2026, según se anunció en Brasil, al confirmarse su presencia como una de las estrellas del festival Rock in Río.

El legendario evento tiene como escenario el Parque Olímpico de Río de Janeiro, y se desarrollará entre el 4 y 13 de septiembre del próximo año, con siete noches de música.

Según Rock in Río, el artista aceptó salir de su "jubilación" y participar en el festival, que será su único show en Brasil

La organización también anunció a Gilberto Gil como cabeza de cartel para el escenario Palco Mundo, el principal de la explanada.

Los días de conciertos serán: 4, 5, 6, 7 y 11, 12 y 13 de septiembre de 2026; y entre los rumores se habla de posibles presentaciones de Iron Maiden, Britney Spears, Ariana Grande y Bon Jovi.