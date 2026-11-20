El popular músico argentino Cristian "Pity" Álvarez, fundador de las bandas Viejas Locas e Intoxicados, fue condenado este viernes a doce años de prisión domiciliaria por el asesinato de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en un barrio obrero a las afueras de Buenos Aires.

El músico, que sufre severos problemas de adicción, recibió la condena desde un centro de salud mental en el que se encuentra ingresado desde hace casi dos meses, después de que la Justicia civil lo considerara "peligroso para sí mismo y para terceros".

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 consideró al músico culpable del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego y resolvió que cumpla la sentencia en prisión domiciliaria.

El juicio comenzó el pasado 10 de agosto y se extendió por el doble de tiempo estimado: estuvo atravesado por pedidos de suspensión, discusiones sobre la capacidad del músico para afrontar el proceso, un intento de fuga del acusado de un hospital y otros episodios que alteraron el cronograma.

A principios de noviembre, el cantante declaró por más de cuatro horas y ofreció una versión detallada de los hechos ocurridos el 12 de julio de 2018, cuando asesinó de un tiro a Díaz y luego le disparó tres veces más, tras una disputa comenzada meses atrás.

Su declaración anuló la estrategia defensiva sobre su incapacidad para comprender lo sucedido.

"¿Cómo no voy a estar arrepentido? No me reconozco haciendo eso porque sé la clase de persona que soy", dijo Álvarez ese día, aunque también lamentó que "un gil de mierda" lo haya puesto en el banquillo de los acusados.

Aunque este jueves el músico decidió no conectarse de manera virtual para escuchar el veredicto, sí lo hizo un rato antes para pronunciar sus últimas palabras.

"Quiero decirles que me pareció un poco excesivo los alegatos que presentó el fiscal. Yo me senté ahí, di una declaración amplia de lo que había pasado. No empecé por el hecho, empecé un poco antes para que ustedes entiendan lo que se siente estar acorralado y vivir una vida marginal", dijo Álvarez.

Pity Álvarez es uno de los compositores más influyentes y controvertidos de Argentina, y su banda fue una de las máximas expresiones del rock barrial argentino y del rock nacional en general.

Con canciones como "Homero", dedicada a su padre trabajador, Álvarez retrató la realidad de los barrios obreros del sur de Buenos Aires y conectó de forma masiva con una juventud afectada por la crisis económica argentina de la década de los recientes años noventa.