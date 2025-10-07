Reggaetonero Zion fue hospitalizado tras accidente: Su estado es reservado

El cantante Zion, conocido por haber sido parte del dúo Zion y Lennox, se encuentra internado en un hospital y su condición de salud es reservada.

A través de un comunicado publicado en sus redes se informó que el reggaetonero "estuvo reciéntemente involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado".

"Su condición médica continúa siendo reservada y estamos a la espera de nuevas actualizaciones por parte del equipo médico que lo atiende", agrega la nota.

Por ahora se desconoce qué ocurrió con el artista puertorriqueño, aunque el comunicado prometió que "las actualizaciones sobre su estado de salud serán dadas a conocer únicamente a través de comunicados oficiales emitidos por su equipo".