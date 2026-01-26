Reguetonero Zion fue detenido por conducir con alcohol a 3 meses de sufrir grave accidente

El reguetonero Zion fue detenido por la Policía de Puerto Rico por presuntamente conducir en estado de embriaguez, según las leyes de tránsito locales.

Según la información preliminar dada por la Policía, Zion, de 44 años y cuyo nombre verdadero es Félix Gerardo Ortiz Torres, fue interceptado en una autopista a bordo de una camioneta RAM 1500 en aparente estado de embriaguez.

El artista urbano fue puesto bajo arresto y transportado a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Fajardo, donde le realizaron la prueba de aliento, arrojando 0,27 % de alcohol en su organismo.

Esto es 0,17 % más de lo debido por la Ley de Tránsito de Puerto Rico, por lo que el autor de "Zun da da" arriesga diversas penas criminales.

El incidente se produce tres meses después de que Zion estuviera involucrado en un grave accidente automovilístico.